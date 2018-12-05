"خناقة فى القصر الملكى".. مشاجرة بين ميجان ماركل وكيت ميدلتون

«السلايف».. هو لفظ يطلق على زوجة شقيق الزوج وعادة ما يحدث بينهم خلافات في معظم الأسر المصرية ولكن المرأة هي المرأة مهما اختلفت الأماكن حتى لو كان بالقصر الملكي.



ووفقًا لموقع "فوكس نيوز" ظهرت معلومات في أوائل ديسمبر الجاري، في بعض وسائل الإعلام المحلية حول صراع بين زوجة الأمير هاري، ميجان ماركل، وزوجة الأمير وليام، كيت ميدلتون.



ووفقًا لوسائل الإعلام، فإن الصراع بين "ماركل" و"ميدلتون" اندلع في نهاية عام 2017، وهو حاليًا في مرحلة حادة، حيث إن "ميدلتون" من البداية لم تحب الممثلة السابقة (ماركل).



كما أن الاحتفال المشترك في العام الماضي بمبادرة من الأمير وليام بمناسبة عيد الميلاد، الذي أقيم في قصر أنمر هول، لم يساعد على حل الخلاف بينهما.



وانتهى الحفل آنذاك، بمشاجرة اتهمت خلالها ميدلتون ماركل بأنها "فظة" وأجبر الأمير هاري على الوقوف إلى جانب زوجته.



وأشارت الصحف في أوائل ديسمبر الجاري إلى أن "ميدلتون" و"ماركل" تشاجرتا مرة أخرى بسبب أن الممثلة السابقة صرخت على مساعدي "ميدلتون"، وعلق القصر الملكي ببيان نادر حول هذا، حيث أعلن إنه لم يكن هناك "خلافات حادة" كما يقوم الإعلام بالترويج لها.



وقالت مصادر في العائلة الحاكمة إن وقت ما تعرفت "ميدلتون" و"ماركل" كانت حامل في ذلك الوقت؛ لذا يمكن أنها تصرفت بشكل عاطفي، ولم تكن "ماركل" على علم فيما تم قبولها في العائلة المالكة.



وعلى أية حال سيغادر الأمير هاري وزوجته الحامل مكان إقامتهما في قصر كنسينجتون، حيث يعيشان مع عائلة الأمير وليام، وينتقلان إلى منزلهم الخاص في قلعة وندسور.