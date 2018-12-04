انطلاق بطولة الجمهورية الأولى للمدارس الرياضية بملاعب بورسعيد

انطلقت بمحافظة بورسعيد اليوم؛ الثلاثاء، بطولة الجمهورية الأولى للمدارس الرياضية على ملاعب مدرسة بورسعيد الدولية، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس المقبل بمشاركة 12 محافظة.



شهد انطلاق الفعاليات الدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد؛ والدكتور نبوي باهي وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، بحضور أحمد المراغي مدير مكتب رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة.



وتأتي هذه البطولة تحت رعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي ومحافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان، تنفيذا لخطة الدولة للتنمية المستدامة والشاملة لتعزيز الاستثمار الرياضي وبناء الإنسان المصري وإطلاق المهارات الإبداعية، وإعداد وتأهيل الطلاب للبطولات المحلية والعالمية، وفي ضوء الخطة الاستراتيجية للوزارة للتطوير والارتقاء بالأداء الرياضي.



من جانبه... قال وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد إنه لأول مرة تقام هذه البطولة على مستوى الجمهورية وعلى أرض الباسلة تحديدا، مشيرا إلى أنه تم إدراج شعبة الكاراتية في هذا النوع من البطولات على مستوى المدارس بمحافظات (الجيزة، والأقصر، والشرقية، وبورسعيد)، بجانب المنافسة في مهارات الهوكي لطلاب محافظات (الشرقية بنات، وبورسعيد بنات، وبني سويف بنين، والفيوم بنين).



وأضاف باهي أن هناك منافسة على مهارات تنس الطاولة في محافظات (الشرقية بنات، بور سعيد بنات، بني سويف بنين، الفيوم بنين، المنوفية بنين، الأقصر، وسوهاج)، متمنيا للجميع التوفيق في هذه البطولة، وموجها الشكر للمدرسة المضيفة للبطولة إدارة ومعلمين.



من جانبها، أكدت منى مصطفى محمد مستشار مادة التربية الرياضية والعسكرية أن هذه البطولة يشارك بها 520 طالبا وطالبة، وتتضمن منافسات في ألعاب القوى، وكرة اليد، وكرة القدم الخماسي، مشيرة إلى أن سباقات ألعاب القوى تشمل 100 متر عدو، و4 ×100 تتابع، ووثب طويل، وزنة الجلة للبنين 5 كجم، وزنة الجلة للبنات 3 كجم.

