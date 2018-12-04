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محافظات
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:21 م

محافظ الوادي الجديد يبحث إنشاء مصنعين في أبو طرطور بـ25 مليار جنيه

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط
أ ش أ
dostor.org/2422366

بحث محافظ الوادي الجديد اللواء محمد الزملوط، الثلاثاء، خلال استقباله المهندس خالد الغزالي حرب، رئيس مجلس إدارة شركة فوسفات مصر، الخطوات التنفيذية لإنشاء مصنعين الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك بالوادي الجديد في أبو طرطور باستثمارات تقدر 25 مليار جنيه.

وأوضح المحافظ - في بيان - أن حجم هذه الاستثمارات يتضمن الإنشاءات والتجهيزات لمصنعي الأسمدة الفوسفاتية وحامض الفوسفوريك المقرر إنشاؤها بالمشروع، بالإضافة إلى إحياء خط السكة الحديد ما بين منطقة فوسفات مصر بالوادى الجديد وميناء سفاجا بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن المشروع يوفر 6 آلاف فرصة عمل.

من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة الشركة أن 2021 يشهد الانتاج الفعلي لمشروع الأسمدة بطاقة مليون طن شهري كمرحلة أولى، ويوفر 3 الاف فرصة عمل، وأنه من المقرر البدء في إنشاء المصنع خلال الـ6 شهور المقبلة بعد الانتهاء من عملية الطرح والترسية للشركة المنفذة.

يذكر أن هضبة فوسفات أبو طرطور في الوادي الجديد من أكبر الهضاب التي تحتوى على خام الفوسفات بطول 1200كم، وأن خطة المحافظة تستهدف التوسع فى المشروعات التكاملية بالمشروع بهدف تعظيم القيمة المضافة من خام الفوسفات وتصنيعه داخل البلاد بدلا من تصديره فى صورته الخام.

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