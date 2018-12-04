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الثقافة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 04:21 م

"ثقافة القاهرة" تناقش أهمية النظافة (صور)

ثقافة القاهرة تناقش
ايهاب مصطفى
dostor.org/2422365

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة القاهرة، حيث أقام قصر ثقافة حلوان ندوة بعنوان "العناية الشخصية" بمدرسة رفاعة الطهطاوي، بجانب يوم ثقافي ترفيهي بحضانة كتاكيت شمل ورشة حكي وعرض مسرح عرائس ورسم على الوجوه، بالإضافة لاستكمال ورشة عمل بلوفر أطفالي من الكروشيه الخزف بمدرسة أحمد عرابي الابتدائية والتي تستمر لمدة ثلاث أيام.

كما استكمل قصر ثقافة عين حلوان سلسلة ندواته عن التنمر، ومحاضرة عن الحاسب الآلي بمدرسة عبد المنعم رياض.

وفي المعادي عقدت مكتبة طفل المعادي محاضرة بعنوان "النظافة من الإيمان"، وذلك بحضور طلاب مدرسة الفتح الأزهرى الابتدائي تناولت خلالها منى الكاتب تعريف النظافة وأهميتها من نظافة شخصية ونظافة البيئة، بجانب مسابقة فى المعلومات العامة، وقراءة حرة ومناقشة ما تم قراءته مع هبة طه حكاية، بالإضافة لحكي قصة الديك الذكى لهالة أمين لأطفال حضانة الجمعية مع ألعاب ذهنية مع منار سعيد.

كما نفذت المكتبة الثقافية العامة لحي المعادي ورشة لتعليم التريكو لعمل بلوفر للمدربة هدى رضوان وورشة تفانين لتدوير خامات البيئة لعمل مجسم فرس النهر من الحجارة.

"ثقافة القاهرة" تناقش أهمية النظافة (صور)
"ثقافة القاهرة" تناقش أهمية النظافة (صور)
"ثقافة القاهرة" تناقش أهمية النظافة (صور)
"ثقافة القاهرة" تناقش أهمية النظافة (صور)
"ثقافة القاهرة" تناقش أهمية النظافة (صور)
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