السفارة الأمريكية تغلق أبوابها وتلغى مواعيد مقابلات القنصلية.. غدًا

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق أبوابها، غدا الأربعاء، بما في ذلك المركز الثقافي الأمريكي "إيه سي سي".



كما تقرر إلغاء جميع مواعيد مقابلات القنصلية الأمريكية لهذا اليوم، وستتم إعادة "جدولة" جميع المواعيد المقررة إلى يوم آخر.



وأشارت السفارة، في تغريدة لها على "تويتر"، اليوم، إلى أن هذا الإغلاق يأتى فى ضوء اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إجراءات رسمية لإغلاق مكاتب الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، بينما تنعي الولايات المتحدة خسارة الرئيس جورج بوش الأب.



وأهابت السفارة الأمريكية بالقاهرة، بالمتعاملين معها، التحقق من "البريد الإلكتروني" الذي تم استخدامه لتحديد موعد للحصول على معلومات محددة حول إعادة "جدولة " المواعيد.