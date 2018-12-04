سمير صبري يتنازل عن بلاغه ضد رانيا يوسف.. ويعتذر للنيابة

مثل المحامي سمير صبري، الثلاثاء، أمام النيابة العامة لسماع أقواله في البلاغ الذي قدمه ضد الفنانة رانيا يوسف، بعد الأزمة التي سببها الفستان العاري الذي ارتدته خلال حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي.



وفي مستهل التحقيقات، اعتذر "صبري" للنيابة العامة عن أي خطأ قانوني غير مقصود صدر منه أثناء مداخلته مع الإعلامي عمرو أديب، وأثبت في محضر التحقيقات أنه تسرع بقوله إنه سوف يتنازل عن بلاغه، فمن الثابت قانونًا أن قبول التنازل من عدمه من سلطة النيابة العامة.



واعتذر عن قوله: "إن النيابة قد لا تطلب رانيا يوسف للتحقيق معها، يوم الأربعاء، إيفاءً بهذا التنازل"، موضحًا أن هذا قول خطأ منه، حيث إن النيابة العامة الموقرة هي الوحيدة التي تملك إصدار القرار باستدعاء "رانيا" من عدمه.



