عمرو حسان ينافس بعرض "الحادثة" في مهرجان المسرح العربي

أعلن المخرج عمرو حسان اختيار عرضه المسرحي "الحادثة"، لينافس به ضمن عروض المسار الأول في الدورة الحادية عشرة من مهرجان المسرح العربي الذي تنطلق فعالياته بالقاهرة في الفترة من 10 حتى 16 يناير المقبل الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح بالشارقة بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية.



"الحادثة" من العروض المسرحية المتميزة التي قدمها البيت الفني للمسرح في عدة مواسم ناجحة على مسرح الغد، محققة أعلى نسبة حضور جماهيري لافت، والعرض مأخوذ عن نص "الحادثة" أحد روائع الكاتب الكبير لينين الرملي، وحرص المخرج على تقديمه بوجهة نظر ورؤية إخراجية مختلفة ومعاصرة، تتناسب مع الواقع الحالي.



وتدور فكرته في قالب كوميدي حول شاب مريض نفسيا، مغرم بحب إحدى الفتيات حيث يقوم باختطافها وحبسها في منزله، ظنا منه أنه يحبها فيحاول الضغط عليها بأساليب مختلفة من التخويف والقهر الشديد لإخضاعها لهذا الحب، ولكن يحدث العكس وتتوالى المفاجآت.



والمسرحية إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة مديرها الفنان سامح مجاهد، والبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان إسماعيل مختار، تأليف الكاتب الكبير لينين الرملى، إخراج عمرو حسان، وبطولة كل من مصطفى منصور، ياسمين سمير، ريهام أبوبكر، فتحي الجارحي بالاشتراك مع إسلام البشبيشي، مجدى طلبة، عبدالرحمن ناصر، حسام بوريو، عمر أحمد، عمرو أحمد، ديكور محمد فتحي، ملابس أحمد فرج، إضاءة عز حلمي، إعداد موسيقى محمود صلاح حامد، مادة فيلمية شادي أحمد، مخرج مساعد تامر بدير، مخرج منفذ سيادة نايل.