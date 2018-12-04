الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا، اليوم الثلاثاء، على ملعب "التتش" استعدادًا لمباراة الجونة التي تُقام غدًا الأربعاء والمؤجلة من الأسبوع السابع للدوري الممتاز.



ومن المقرر أن يعلن المدير الفني المؤقت محمد يوسف، عقب التدريب قائمة الفريق التي تدخل معسكرًا مغلقًا للمبيت بأحد الفنادق تحضيرًا للقاء.



ويسعى الجهاز الفني لمواصلة الانتصارات بعد الفوز الأخير الذي حققه الأهلي على بتروجيت، وعقد يوسف جلسات مع اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الغد.



ويشارك جناح الفريق، وليد سليمان، في المران بعدما غاب عن المشاركة في التدريبات الجماعية مع الفريق عقب مواجهة بتروجيت الأخيرة بسبب الشكوى من إجهاد عضلي.



ومن ناحية أخرى، يخضع أحمد فتحي لفحص طبي عقب مباراة الجونة من أجل بدء مرحلة جديدة من التأهيل بعد شكواه من إصابة في العضلة الأمامية وذلك في إطار تجهيزه للعودة للتدريبات الجماعية والمباريات الرسمية.



يذكر أن الأهلي سيؤدي مرانه صباح يوم الخميس المقبل دون راحة بسبب ضيق الوقت ما بين لقائي الجونة الذي يقام غدًا، والطلائع يوم الأحد المقبل.