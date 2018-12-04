المتهم بقتل "طالبة الأزهر" للمحكمة: "كنت عاوز أسرقها"

اعترف سائق التوك توك المتهم بقتل طالبة الأزهر أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بقتل المجني عليها قائلًا: "قتلتها عشان أسرقها".



كانت نيابة مدينة نصر أحالت "فرحان.ى"، ٢٥ سنة، سائق توك توك، المتهم بقتل الطالبة أسماء الرفاعي بكلية تمريض جامعة الأزهر، للمحاكمة الجنائية العاجلة، واعترف المتهم خلال التحقيقات أنه كسر باب شقة المجني عليها، وفوجئ بها وبعد محاولتها الصراخ خنقها، ووضع يده على فمها وأنفها، لافتًا إلى أنها حاولت مقاومته، وتسببت في إصابته بجرح في وجهه.



وتعود تفاصيل الواقعة الي تمكن أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء محمد منصور، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، من كشف غموض مقتل الطالبة أسماء الرفاعي بكلية تمريض جامعة الأزهر، حيث تبين من التحريات أنها قُتلت داخل شقة مستأجرة بالحي العاشر في مدينة نصر، وكشفت التحريات عن أن المتهم تم ضبطه واعترف بالواقعة.



وتبين من التحريات والتحقيقات، أن الفتاة من محافظة الدقهلية، وتدرس بجامعة الأزهر، وحضرت للقاهرة للتدريب في مستشفى خاص، وأظهرت المعاينة الأولية أنها توفيت نتيجة "الخنق"، ولجأ أفراد فريق البحث إلى كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الشقة لحل لغز مقتلها.



بإجراء التحريات تم ضبط المتهم، وتبين أنه "فرحات.ى"، سائق "توك توك"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، قائلاً: "أنا كنت طالع الشقة علشان سرقة محتوياتها، ولم أتوقع وجود (أسماء) جوه الشقة".



