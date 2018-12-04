مخرج "زنزانة 7" ينتهي من مونتاجه لعرضه في إجازة نصف العام

قال المخرج إبرام نشأت إنه انتهى من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "زنزانة 7"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال إجازة نصف العام الدراسي.



وأضاف نشأت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- أنه انتهى منذ أيام من تصوير جميع مشاهد الفيلم، موضحا أن الفنان نضال الشافعي يجسد ضمن العمل شخصية منصور الذي يدخل السجن على هامش إحدى القضايا، فيما يجسد الفنان أحمد زاهر شخصية حربي، وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ومع مرور الأحداث، يلتقي المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار نصف الساعة الأولى، حتى تدخل "ناهد" المحامية ضمن هذا الصراع، والتي تلعب دورها الفنانة منة فضالي.



الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والإثارة، ويشارك في بطولته مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ومنى منير.