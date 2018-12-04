القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
فن
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:24 م

مخرج "زنزانة 7" ينتهي من مونتاجه لعرضه في إجازة نصف العام

المخرج إبرام نشأت
المخرج إبرام نشأت
أ ش أ
dostor.org/2422285

قال المخرج إبرام نشأت إنه انتهى من عمليات مونتاج ومكساج فيلمه الجديد "زنزانة 7"، المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال إجازة نصف العام الدراسي.

وأضاف نشأت- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء- أنه انتهى منذ أيام من تصوير جميع مشاهد الفيلم، موضحا أن الفنان نضال الشافعي يجسد ضمن العمل شخصية منصور الذي يدخل السجن على هامش إحدى القضايا، فيما يجسد الفنان أحمد زاهر شخصية حربي، وهو شاب عادي يتعرض لأزمة يدخل على إثرها السجن، ومع مرور الأحداث، يلتقي المسجونان منصور وحربى داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار نصف الساعة الأولى، حتى تدخل "ناهد" المحامية ضمن هذا الصراع، والتي تلعب دورها الفنانة منة فضالي.

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والإثارة، ويشارك في بطولته مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، وأشرف عبدالعزيز، ومنى منير.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

تفاصيل عرض "أوبرا عايدة " فى دار الأوبرا خلال ديسمبر المقبل

منذ أقل من شهر

«فلاش باك» و«أكشن مكثف» فى أولى حلقات الجزء الثالث من «كلبش»

منذ أقل من شهر

سمية الخشاب: «ديو» مع أحمد سعد قريبًا.. و«نحت» إليسا شرف

منذ أقل من شهرين

بعد رحيله.. قصة زواج حمدى قنديل ونجلاء فتحى

منذ أقل من شهرين

سوسن بدر.. نفرتيتي السينما المصرية

منذ أقل من شهرين

سعيد شعيب يكتب مذكراته: ليلة تحرير أم كلثوم وعبدالحليم فى العراق

الآن

"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

الحكومة تنفى تخصيص جزء من الموازنة العامة لتمويل العاصمة الإدارية

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

أول تعليق لـ"نتنياهو" على عملية "الدرع الشمالي" ضد حزب الله

ads
الأكثر قراءة

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

ألبومات الصور

فيديو.. وزيرة الهجرة تتجول داخل صالة تحرير "الدستور"

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

شروط صعبة من المقاصة للموافقة على انتقال محمود وحيد للأهلي

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

"الوزراء" ينفي طرح عملة معدنية فئة "2 جنيه"

كشكول

في جولة مفاجئة .. «تعليم الإسماعيلية»: إلغاء تكليف مدير مدرسة.. والتحقيق مع عدد من المعلمين

«أسبوع سينما دول الألبا» مهرجان بألسن عين شمس

9 أطعمة تساعدك على تعزيز الذاكرة أثناء الدراسة

بالصور.. محافظ البحرالأحمر يصدق علي إنشاء مدرسة تجريبية جديدة بالغردقة

٣٠٠ منحة دراسية للطلاب الأفارقة بالجامعة البريطانية

الأمصار

ترامب يقلب الطاولة على ممثلته الإباحية

شاهد.. لحظة إعدام الفنانة المصرية شيرين رضا

برج الحوت في ديسمبر: بعد صعوبة بدايته يميل للزواج في منتصفه

أخيرا.. ماكرون يرضخ لـ "السترات الصفراء"

العراق.. هجوم داعشي على قرية تابعة لمدينة الموصل

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

مقالات الرأي
نرمين يسر

​ بليغ حمدي.. أكثر من حياة

محمد العسيري

​ محمد عبدالمطلب.. المؤذن الذي هز "قلب مصر"

المزيد
الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎