الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:18 م
"المركزي" يعلن عن ارتفاع طفيف في رصيد الاحتياطي
راندا التوني
dostor.org/2422276
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في رصيد الاحتياطي الأجنبي، ليصل إلى ٤٤.٥ مليار دولار بنهاية نوفمبر.
أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع طفيف في رصيد الاحتياطي الأجنبي، ليصل إلى ٤٤.٥ مليار دولار بنهاية نوفمبر.
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