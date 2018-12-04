مقتل 3 وإصابة العشرات في انفجار بمركز تجاري بماليزيا

وقع انفجار في مركز تجاري بولاية ساراواك، بوسط ماليزيا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص، وذلك حسب ما ذكرته صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية.



وذكرت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء، أن ما لا يقل عن 25 شخصا أصيبوا، بالإضافة إلى سبعة حالتهم خطيرة.



وأفاد مسئولو قطاع المطافئ بأنه يشتبه في أن الانفجار، الذي وقع في مركز "سيتي وان" التجاري بعاصمة الولاية كوشينج، ناجم عن حدوث تسرب غازي.



وأظهرت اللقطات التي نشرتها شبكة "استرو اواني" أشخاصا يرقدون على الأرض، وبعضهم ملابسهم ممزقة، وذلك في الوقت الذي يقوم فيه مسئولو الدفاع المدني بعمليات الإنقاذ في موقع الانفجار.