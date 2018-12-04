غدًا.. الزمالك يدخل فى معسكر مغلق ببرج العرب

يغادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية، غدًا الأربعاء؛ للدخول في معسكر مغلق هناك ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة المصرى البورسعيدى يوم الخميس القادم بالدورى الممتاز، ويؤدى الفريق التدريب الأخير له غدًا بالإسكندرية، استعدادًا للقاء.



وعقد السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، جلسة فنية مع اللاعبين على هامش مران اليوم بملعب النادي، حيث تحدث خلالها المدرب مع اللاعبين فى بعض النقاط التكتكية المعينة التى ينوى تدريبهم عليها، استعدادًا لتنفيذها.



كما طالب جروس اللاعبين بالالتزام والاجتهاد فى المران، وضرورة الفوز على المصرى ومواصلة تصدر جدول المسابقة.



وخصص الجهاز الفني للفريق فقرة تأهيلية بالكرة خلال مران اليوم، وقام الجهاز الفنى بتقسيم اللاعبين لمجموعات، حيث أدت كل مجموعة التدريبات منفردة تحت إشراف جروس.



وعقب هذه الفقرة، قام المدير الفنى بعمل فقرة تكتكية، تم خلالها تنفيذ بعض الجمل الفنية المعينة؛ تمهيدًا لتطبيقها في الفترة القادمة، حيث أشرف عليها جروس والجهاز المعاون له بيير شومان، المدرب العام، وأيمن عبدالعزيز، المدرب المساعد.