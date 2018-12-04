"مسافر" يشارك فى مهرجان أفلام حقوق الإنسان

يشارك فيلم "مسافر" في مهرجان أفلام حقوق الإنسان يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الثامنة مساءً على المسرح الرئيسي.



وتدور أحداث الفيلم حول رحلة "لينا" و"مريم" أثناء هروبهما من الحرب في سوريا، "لينا" فتاة في العاشرة من العمر، فقدت عائلتها في الحرب، واضطرت إلى أن تبدأ طريقها إلى تركيا مع شقيقتها الرضيعة وجارتهما "مريم"، بصحبة لاجئين آخرين، وبينما كانت "لينا" ترغب في العودة إلى الوطن، وكان أمل "مريم" هو الوصول إلى أوروبا.



"مسافر" بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، وروان سكاف، ومن تأليف وإخراج أنداش هازيندار أوغلو.