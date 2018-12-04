الجمعة.. أمسية صوفية روحانية للإنشاد بالجمهورية

تستعد فرقة الإنشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات، لتقديم أمسية صوفية روحانية، مساء الجمعة المقبل الموافق 7 ديسمبر على مسرح الجمهورية، التابع لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.



ومن المقرر أن تبدأ الأمسية فى الثامنة مساء، وتتضمن مختارات من أشهر الأعمال الدينية التى وضعها كبار الملحنين منها التعطير لـ"الشيخ سيد موسى"، مدد لـ"محمد الكحلاوى"، اثرت المعنى لـ"الشيخ على محمود"، حيوا ربيب العلا لـ"سيد شطى"، فى حب الله لـ"عبدالعظيم عبدالحق"، على با ب سيدنا النبى لـ"عباس الديب"، ماشى فى نور الله لـ"رضا حمدى"، النفس المؤمنة لـ"مرسى الحريرى"، أشواق لـ"محمود كامل"، حبيب الله خير البرية لـ"جمال سلامة"، مدح الرسول لـ"زكريا أحمد"، أسماء الله الحسنى لـ"سيد مكاوى"، ومن الأعمال الحديثة نور عرش الله - الإمام الأعظم لـ"أحمد عبدالله".



أداء كل من المنشدين: عيد أبوالمجد، أحمد العمرى، حسام صالح، محمد حسين، إبراهيم فاروق، محمد عبدالتواب، تامر نجاح، طه حسين، محمد عبدالحميد، أحمد نافع، حسام صقر وآيات فاروق.



وكان تطور الغناء الديني في مصر بدأ خلال الربع الثاني من القرن العشرين بتشجيع من الملحن محمد القصبجي وأم كلثوم وذلك من خلال أداء بعض الأغاني الدينية بمصاحبة التخت الشرقي بدلا من الاعتماد على الجوقة الغنائية أوالآلات الإيقاعية فقط، وتعددت الأمثلة بعد ذلك حيث قدم فريد الأطرش أنشودة عليك صلاة الله وسلامه غناء أسمهان، ولحن زكريا أحمد القلب يعشق كل جميل لأم كلثوم.



وصيغت هذه الأغاني وفق الزجل والأغنية الشعبية، ثم بدأ الملحنون بتناول قصائد الشعر الدينية لكبار الشعراء بدلا من الأزجال فوضع رياض السنباطى ألحان لقصائد أحمد شوقي منها سلوا قلبي، نهج البُردة، وُلد الهدى وغيرها، وأعطت الأناشيد الدينية الإسلامية مفعولها النفسي في المناسبات المختلفة بما تضمه من معانٍ سامية وعبارات راقية وأسلوب أدبي رفيع.