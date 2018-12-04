بالصور.. "ثقافة الطود" تكرم نجوى عبدالصبور

كرم قصر ثقافة الطود نجوى عبدالصبور، لحصولها على المركز الأول في مسابقة السيرة النبوية على مستوى جمهورية مصر العربية، واختيارها ممثلة لمصر في المسابقة العالمية لحفظ القرآن الكريم، بحضور كل من رئيس مجلس المدينة العميد محمد عياد، ونائب رئيس المجلس د. محمد رزق، والسيد عبدالصبور سلطان الموجه بالتعليم، وسعد الدين آل سعود، المدرس بالأزهر الشريف، ولفيف من الأساتذة ووكلاء الإدارات وأعضاء هيئة التدريس بالمراحل المختلفة.



يذكر أن نجوى عبدالصبور، أتمت حفظ القرآن في سن مبكرة وحازت على أكثر من 60 شهادة تقدير، وفازت في مسابقة السيرة النبوية، كما أنها رشحت منذ فترة قريبة لتمثيل مصر عالميًا في مسابقة حفظ القرآن الكريم.



كما تم تكريم والدتها السيدة حسانية محمد آدم، وذلك لرعايتها ابنتها بعد وفاة زوجها، واهتمامها بحفظها لكتاب الله حتى تفوقت على جميع المحافظات في حفظ القرىن الكريم.



يشار إلى أن نجوى عبدالصبور تلقت تعليمها على يد الشيخ أحمد عبدالعزيز خضري، الذي رشحها للمسابقات التي حصت فيها أكثر من 60 شهادة تقدير.