ميناء دمياط يستقبل 6 سفن حاويات وبضائع عامة اليوم

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، سفينتي حاويات و4 سفن بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، ليصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة، بالإضافة إلى 3 سفن بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.



وذكرت هيئة الميناء- في بيان- أن الميناء غادرته ألف شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 56 ألفا و931 طنا من البضائع العامة، منها 83 سيارة نقل محملة بـ4101 طن قمح، كما استقبل الميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية، 3 قطارات لنقل الغلال والحبوب، تقل 3.829 طن من القمح، ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء لـ148 ألفا و310 آلاف، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 28400 طن.



فيما شملت حركة الصادر من البضائع العامة 1000 طن يوريا، و6775 طن ملح، و6399 طن رمل، و220 طن داي أمونيوم، كما بلغت حركة الصادر من الحاويات 370 حاوية مكافئة، وحركة الوارد 495 مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 687 حاوية مكافئة.



بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 4227 طن خشب، و18900 طن ذرة، و1901 طن أرز، و419 طن عدس، و6229 طن حديد، و5900 طن خردة، و2482 طن زيت، و12700 طن فول، و8250 طن قمح.