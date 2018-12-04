النيابة في العثور على جثة بالنزهة: الجناة استغلوا كبر سن الضحية

كشفت تحقيقات نيابة شرق القاهرة الكلية، في العثور على جثة شخص متوفى داخل شقته في ميدان المحكمة بالنزهة، عن أن الجثة لمسن يبلغ من العمر 60 عاما، وتبين من مناظرة الجثة العثور على 6 طعنات في جسد المتوفى.



ودلت التحريات الأولية على أن زوجة المجني عليه لم تكن متواجدة في الشقة، مشيرة إلى أن الجناة استغلوا كبر سن الضحية وقتلوه.



كان قد تلقى اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، بلاغا بالعثور على جثة عجوز داخل شقته بميدان المحكمة بالنزهة، وبالانتقال تبين أن الجثة لموظف بالمعاش، وأشارت التحريات الأولية إلى أن القتيل يقيم رفقة زوجته التي كانت خارج المنزل وقت وقوع الجريمة، وأنها فور عودتها اكتشفت مقتله.