"صناعة تكنولوجيا المعلومات" تفتح الباب للتدريب على المبيعات

غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعلن عن فتح باب التقديم لبرنامج التدريب على المبيعات Sales Track، وذلك بعد نجاح الدورات الثلاث السابقة، واستفادة 60 شركة من أعضاء الغرفة، وتدعو الغرفة شركاتها للتسجيل في المرحلة الجديدة في مفهومها الجديد الذي يتضمن:



ـ تدريب العاملين بالشركات الأعضاء لخلق كوادر قادرة على تحقيق أقصى استفادة للشركات في هذا المجال.

ـ مساعدة الشركات على تعيين كفاءات جديدة: حيث ستقوم الغرفة بعمل حملات لحصر كوادر جديدة، اختيار عدد منهم، ثم إتاحة هذه الكوادر للشركات للاختيار منهم.



وقالت الشركة إن التدريب يشمل:

ـ دورة التدريب على البيع للعاملين بالشركة بالبيع المباشر.

ـ توفير تدريب لمديري المبيعات.

ـ تدريب عملي للمتدربين في مقر عملهم بمعدل 4 زيارات.

ـ 2 زيارة داخل الشركة لكل متدرب.

ـ 2 زيارة بمقر العملاء لكل متدرب.