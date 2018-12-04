إحالة صاحب مصنع ملابس للمحاكمة بتهمة الاتجار في الحشيش بمنشأة ناصر

أحالت نيابة منشأة ناصر الجزئية صاحب مصنع ملابس"محبوس"، للمحاكمة الجنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة "الحشيش" في القضية رقم 1336 لسنة 2018 كلي غرب القاهرة.



كشفت تحقيقات النيابة العامة عن أنه خلال تفقد رجال الشرطة الحالة الأمنية بمنطقة منشأة ناصر، تم ضبط المتهم "إسلام محجوب"، صاحب مصنع ملابس، أثناء ترويج كمية من مخدر الحشيش على عملائه في منطقة منشأة ناصر، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أصدرت قرارها المتقدم.