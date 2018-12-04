الخارجية الفلسطينية تطالب "اليونسكو" بحماية الحرم الإبراهيمي

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الثلاثاء، تصعيد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته "لتهويد" الحرم الإبراهيمي الشريف وسط مدينة الخليل، وإقدام المستوطنين على نصب "شمعدان ضخم" على سطح الحرم؛ احتفالا بما يسمى عيد الأنوار "الحانوكاه".



وأشارت الوزارة في بيان لها، اليوم، إلى أن ذلك يأتي بشكل متزامن مع تصعيد عمليات "استباحة" الحرم الإبراهيمي الشريف ونصب الخيام في ساحاته، وتكثيف اقتحامه، وأداء طقوس "تلمودية " فيه، على طريق "تهويده" بالكامل وفرض السيادة الإسرائيلية عليه، وحرمان المسلمين من الوصول إليه والصلاة فيه، عبر سلسلة تضييقات تفرضها سلطات الاحتلال والمستوطنون المسلحون على البلدة القديمة في الخليل، وفي محيط الحرم الإبراهيمي الشريف.



وأكدت الوزارة أن هذا التصعيد الاستيطاني "الممنهج" يُشكل استخفافًا بقرارات منظمة "اليونسكو" ومطالباتها بوقف عمليات استهداف المواقع الأثرية والدينية في القدس ومدينة بيت لحم وغيرها، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف.



وطالبت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها "اليونسكو" بالتحرك السريع لحماية تلك المقدسات، وإجبار سلطات الاحتلال على تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.