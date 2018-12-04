محافظ البحيرة يلتقى 45 مواطنًا في اللقاء الأسبوعى

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، حرصه وتأكيده تفعيل التواصل مع المواطنين للتعرف منهم على احتياجاتهم ومطالبهم التي تمس حياتهم اليومية، في شتى القطاعات الخدمية، والعمل على إيجاد حلول فورية وسريعة لها.



والتقى، اليوم، اللواء هشام آمنة بعدد 45 مواطنا من مواطنى المحافظة، تنوعت مطالبهم ومشاكلهم حسب حالة كل مواطن وظروفه، وذلك خلال اللقاء الأسبوعي لخدمة المواطنين، بحضور المهندس عبدالرحمن الشهاوي السكرتير العام، ووكلاء وزارات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، ومسئولي المرور، ومجمع المواقف، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري عام إدارات الشئون المالية والإدارية والقانونية، والرقابة والمتابعة بالديوان العام.



والتقى محافظ البحيرة، المواطنين، وحرص على مقابلة كل مواطن على حدة، والحديث معه والعمل على إنهاء مشكلته، وكلف بالتنسيق مع الحاضرين من الجهات المعنية لحل شكواهم كل فيما يخصه، حيث التقى المحافظ كل مواطن على حدة واستمع منه عن شكواه، وقام بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإحالة كل موضوع لجهة الاختصاص، مؤكدًا حرصه على تفعيل التواصل بالمواطنين، وتذليل كافة العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية من الخدمات والمرافق، مع تقديم يد العون لكل محتاج ومستحق للمساعدة، سواء كانت عينية أو على شكل أدوية مجانية، أو تسهيل الحصول على خدمة.