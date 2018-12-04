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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 02:58 م

الجيش السورى يقضى على مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى ريف حماة

الجيش السورى يقضى
أ ش أ
dostor.org/2422247

أحبطت وحدة من الجيش السوري اليوم الثلاثاء، محاولة مجموعة إرهابية التسلل عبر سيارة رباعية الدفع من ريف إدلب الجنوبي باتجاه أحد المواقع العسكرية بريف حماة الشمالي.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش رصدت سيارة دفع رباعي تقل مجموعة من الإرهابيين من ريف إدلب الجنوبي حاولت التسلل عبر الطريق الواصل بين بلدة الهبيط جنوب غرب إدلب بحوالي 77 كيلومترا باتجاه قرية الجيسات بريف حماة الشمالي وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة ؛ مما أسفر عن تدميرها ومقتل من فيها من إرهابيين.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات الجيش السوري أحبطت منذ بدء تطبيق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب، العشرات من محاولات التسلل للمجموعات الإرهابية من ريفي إدلب وحماة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي.

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