تفاصيل لقاء رئيس "أفريقية النواب" بالسفير الارتيري في البرلمان

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تهتم اهتماما كبيرا بأمن منطقة البحر الأحمر، مضيفًا خلال لقاء السفير الارتيري السفير فاسيل جبرا سيلاسي تكلا مع أعضاء لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، أن هناك مجموعة من الإجراءات والأمور التي سيتم الإعلان عنها قريبا تجاه هذا الملف بما يقوي العلاقات والشركات مع دول منطقة البحر الأحمر، رافضا الإفصاح عن تلك الإجراءات والأمور.



ووجه "رضوان"، كلامه للسفير " لكم شركاء حريصين عليكم وأخوة وأشقاء في مصر وسنعمل على تلبية رغباتكم ومطالبكم باسرع وقت ممكن في شتى المناحي الاقتصادية وغيرها وسنعمل على تعزيز التعاون المشترك بما يكون له مردود إيجابي لتنمية الشعبين والتواصل بين الأجيال المختلفة بالبلدين لتوطيد وترسيخ العلاقات".



ومن جانبه، أكد السفير الارتيري، أن هناك توجه من الرئيس عبدالفتاح السيسي وتوجه من الحكومة المصرية على الانفتاح على أفريقيا ولكن نريد أن نعمل على ارض الواقع مطالبًا السفير بعدة أمور منها أن تكون هناك رسالة إعلامية مصرية تجاه أفريقيا وخاصة اريتريا.



وثمن السفير توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة عدد المنح الدراسية لأبناء ارتيريا في الجامعات والمعاهد المصرية وطالب بالعمل على سهولة ويسير الانتهاء من الإجراءات، حتى يتم الاستفادة من تلك المنح، لأنه على أرض الواقع الإجراءات تستمر سنة وسنة ونصف مما يجعل الاستفادة من تلك المنح هي والعدم سواء.



وأضاف السفير"نحن نقدر الظروف التي تمر بها مصر ونحتاج الي شركات مع مصر في مجالات مختلفة بما يعود بالفائدة على الشعبين وبالفعل هناك تعاون في مجال صيد الأسماك ونريد أن يدخل التعاون حيز الصناعة على الأسماك وطحن الأسماك وتعبئة الأسماك".



و ثمن السفير التعاون في المجال الصحي خاصة بعد إرسال مصر للمعدات والتجهيزات الطبية والأطباء والخبراء، كما طالب بان يكون هناك أسطول مصري بحري لنقل التجارة واعترف السفير بان هناك تعاون على أعلى المستويات وقفي مجالات لا يمكن الإفصاح عنها.