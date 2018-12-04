مجلس التعاون يشارك في المؤتمر الدولي لأمن المواد المشعة بفيينا

شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في أعمال المؤتمر الدولي المعني بأمن المواد المشعة، والذي يعقد بمقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة من 3-7 ديسمبر الجاري.



ويضم المؤتمر أكثر من 700 مشارك من 100 دولة من ممثلي الدول الأعضاء والخبراء المتخصصين وصناع السياسات وممثلي مشغلي المرافق التي تستخدم المصادر المشعة والهيئات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون والجمارك ومنظمات الدعم التقني وهيئات الأمن الوطني.



ويناقش المؤتمر الصعوبات التي تواجه عملية تأمين المواد المشعة وتعزيز التعاون والتنسيق بين قطاعي الوقاية والكشف وتشديد فعالية إجراءات تأمين وحماية المواد المشعة لمنع تسربها من نظام الرقابة التنظيمية، وكيفية معالجة التطورات والتهديدات.



كما تم بحث سبل تعزيز الرقابة على المواد المشعة وحمايتها ودعم القدرات الوطنية للدول الأعضاء في مجال الأمن النووي، وشارك في الاجتماع من جانب الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور محمد فلاح الرشيدي مدير إدارة الكهرباء والمياه.