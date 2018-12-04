سؤال "إباحي" يجبر مقدم حفل الكرة الذهبية على الاعتذار

أثار سؤال الفرنسي مارتن سولفيج مقدم حفل الكرة الذهبية غضب الملايين من متابعي الحفل، وذلك بسبب السؤال الذي وجهه إلى الفائزة بجائزة الكرة الذهبية والتى جاءت من نصيب النرويجية آدا هيجيربيرج.



وفازت "هيجيربيرج" ولأول مرة فى تاريخ جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، وعقب الحصول على الجائزة تلقت اللاعبة البالغة من العمر 23 عامًا سؤالأ من المقدم الفرنسي قائلًا:" هل تستطيعين أداء رقصة التويرك!؟"



وتسبب سؤال "سولفيج" والذي وصفه الآلاف من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وشبكات الإنترنت بالسؤال "الإباحي"، فى إندلاع موجة من الهجوم أجبرته على الاعتذار رسميًا من اللاعبة النرويجية وكذلك الاعتذار للمشاهدين بعد أن وصفوه جميعًا بالرجل الأغبي على مستوي العالم.



من جهته، نشر الفرنسي سولفيج مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي:" لقد كانت مجرد دعابه، لعلها مزحة سيئة، لكنني لم أقصد أهانة أي شخص على الإطلاق" معللًا سوء التفاهم بتدني مستواه فى اللغة الإنجليزية، مؤكدًا أنه كان يقصد بكلماته أغنية فرانك سيناترا.