"عبدالعاطى": المستهلك والمُورد شريكان فى ضبط السوق

أكد اللواء راضي عبدالعاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك سواء القديم أو الجديد متواجد لضبط العلاقة بين المستهلك والمورد، وليس ليكون على حساب أحد، لافتًا إلى أن كل الإجراءات تتم في منظومة ضبط الأسعار.



وأوضح "عبدالعاطي" أن الجهاز بدأ رسم خطة عمل في إطار أن المستهلك والمورد شريكان في ضبط السوق، مشيرًا إلى أن هدفهم توعية المستهلك لكى يعرف حقوقه وواجباته، وذلك يتم من خلال وسائل الإعلام ومبادرات الجهاز.



وأعلن "عبدالعاطي" عن إطلاق مبادرة (اليوم المفتوح) خلال الشهر الجاري في محافظة سوهاج، بالتنسيق مع المحافظ، لتلقى شكاوي أهالي الصعيد.



جاء ذلك خلال مؤتمر "إيجيب أتوموتيف".