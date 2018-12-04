القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
اقتصاد
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:45 م

"عبدالعاطى": المستهلك والمُورد شريكان فى ضبط السوق

اللواء راضي عبد العاطي
اللواء راضي عبد العاطي
أسماء إبراهيم
dostor.org/2422095

أكد اللواء راضي عبدالعاطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن قانون حماية المستهلك سواء القديم أو الجديد متواجد لضبط العلاقة بين المستهلك والمورد، وليس ليكون على حساب أحد، لافتًا إلى أن كل الإجراءات تتم في منظومة ضبط الأسعار.

وأوضح "عبدالعاطي" أن الجهاز بدأ رسم خطة عمل في إطار أن المستهلك والمورد شريكان في ضبط السوق، مشيرًا إلى أن هدفهم توعية المستهلك لكى يعرف حقوقه وواجباته، وذلك يتم من خلال وسائل الإعلام ومبادرات الجهاز.

وأعلن "عبدالعاطي" عن إطلاق مبادرة (اليوم المفتوح) خلال الشهر الجاري في محافظة سوهاج، بالتنسيق مع المحافظ، لتلقى شكاوي أهالي الصعيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر "إيجيب أتوموتيف".

موضوعات متعلقة

رئيس "حماية المستهلك" يتفقد عددا من الأسواق

وفد كويتي يزور "حماية المستهلك" للاطلاع على تجربة مصر

رئيس حماية المستهلك: انتهينا من حل أكثر من ٩ آلاف شكوى خلال أسبوع

"حماية المستهلك": منافذ بالميادين العامة لتلقي شكاوى المواطنين

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

منذ أقل من شهر

"مميش": 10.3% زيادة فى عائدات قناة السويس من يناير لأكتوبر

منذ أقل من شهر

توقعات بإبقاء "الاحتياطى الأمريكى" على معدل الفائدة دون تغيير

منذ أقل من شهرين

السيسي يوافق على تعاقد البترول مع "أباتشى" و"بى بى" للتنقيب بمصر

الآن

رانيا يوسف تروى كواليس أزمة فستان مهرجان القاهرة السينمائي

البورصة تواصل هبوطها الحاد بالمنتصف

استقرار حالة الطقس وانتظام حركة الملاحة بالإسكندرية

نشرة أخبار الظهيرة على "الدستور"

ads
الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

الحكومة تنفى تخصيص جزء من الموازنة العامة لتمويل العاصمة الإدارية

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

ألبومات الصور

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

العثور على جثة داخل شقة سكنية بميدان المحكمة بالنزهة

الحكومة تنفى تخصيص جزء من الموازنة العامة لتمويل العاصمة الإدارية

إعدام 5 مدانين بينهم سيدة بسجن المنيا شديد الحراسة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

كشكول

«شاروبيم» عميداً لكلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان

بالمستند .. «التعليم» تشكل لجنة متابعة الدراسة لـ« أولي ابتدائي» و«رياض الأطفال»

قرمان يرأس اجتماع مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة لشهر ديسمبر

«احتياطات السلامة المهنية» ورشة عمل بتعليم صناعي سوهاج

بالصور.. رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل المستشار الثقافى الإسبانى

الأمصار

بعد تنفيذه عملية تعديل "جينات بشرية".. اختفاء عالم صيني في ظروف غامضة

وزيرة الطاقة الأردنية تؤكد أهمية الربط الكهربائي بين الدول العربية

بعد مغازلتها له في قمة العشرين.. بوتن يدافع عن ميلانيا ترامب

لأول مرة.. إثيوبيا تعلن إستعدادها للتدخل في أزمة اليمن

بالفيديو.. رئيسة كرواتيا تهنئ لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

الصحة

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎