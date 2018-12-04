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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:44 م

الحكومة تنفى تخصيص جزء من الموازنة العامة لتمويل العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية
العاصمة الإدارية
أ ش أ
dostor.org/2422092

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الأنباء التي نشرت حول تخصيص وزارة المالية جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مما يكبد الخزانة العامة أعباءً إضافية.

وأوضح المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق الصادر، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة المالية التي نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، مُؤكدًة أنه لا صحة على الإطلاق لتخصيص جزء من الموازنة العامة للدولة لتمويل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وأن ميزانية العاصمة الإدارية مستقلة ومنفصلة تمامًا عن الموازنة العامة الدولة، وتعتمد على إيرادات الشركة من حصيلة بيع الأراضى بالمشروع للمستثمرين، ومن ثم توجيه إنفاقها في تمويل عمليات الإنشاء وسداد مستحقات المقاولين والعمال بها، مشددةً على أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وناشدت الوزارة، وسائل الإعلام المختلفة بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة ([email protected]) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).

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