إسرائيل توجه سفراءها بتبرير "الدرع الشمالي" ضد حزب الله

طالبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، كافة سفرائها حول العالم، بتوجيه رسائل إلى أعلى مستوى سياسي في البلدان الموجودين فيها، يوضحون خلالها أن إسرائيل غير معنية بأي تصعيد ضد حزب الله ولبنان، حسبما نشر موقع "حدشوت 24" العبري.



وأوضحت الخارجية لسفارئها أنه يجب أن تتضمن الرسالة أن نشاط الجيش على الحدود الشمالية للأراضي المحتلة مع لبنان، هو نشاط وصفته بـ"الدفاعي" ويتم تنفيذه داخل نطاق الأراضي المحتلة.



وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بدء عملية عسكرية "الدرع الشمالي"، لتدمير الأنفاق التي يستخدمها حزب الله، على المنطقة الحدودية مع لبنان، والتي أعلنها منطقة عسكرية مغلقة، كما أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي، تعليمات إلى وزراءه بعدم الإدلاء بأية تصريحات حول العملية.