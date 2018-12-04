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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:37 م

بدء إعادة محاكمة حبيب العادلى فى "فساد الداخلية"

حبيب العادلي
حبيب العادلي
شيماء حسين
dostor.org/2422069

بدأت منذ قليل الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الثلاثاء، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، و10 موظفين بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر في وقت سابق، إحالة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمتهم الثاني في أمر الإحالة لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11 موظفًا آخر بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.

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