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الصحة
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:36 م

دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

دراسة: مستحضرات التجميل
وكالات
dostor.org/2422066

أظهرت دراسة أمريكية أنه من الممكن أن تؤثر أدوات التجميل التي تستخدمها النساء أثناء فترة الحمل على بدء سن المراهقة لدى أطفالها.

وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة خاصة بين مادتي ديثيل الفاثلات وتريكلوسان والمراهقة بين الفتيات، وذلك حسبما أوضح الباحثون في دراستهم التي نشرت، اليوم الثلاثاء، في مجلة "هيومان ريبروداكشن" العلمية المعنية بأبحاث التناسل.

واستند الباحثون في نتائجهم إلى دراسة بدأت عام 1999 بشأن عواقب المبيدات الحشرية على الحوامل ونسلهن، خاصة العاملات منهن في القطاع الزراعي.

كما درس الباحثون التأثير بعيد المدى لمركب فثالات وبرابين والفينولات، وهي مواد متهمة بأنها ذات تأثير سلبي على النظام الهرموني لدى النساء بشكل خاص.

تستخدم مادة تريكلوسان في عالم مستحضرات التجميل ضد الميكروبات وكمادة حافظة، في حين تستخدم مادة ديثيل الفاثلات كمادة لتثبيت العطور.

كما كشفت دراسة بريطانية سابقة أن الاستخدام الشائع عالميا لمادة تريكلوسان المضادة للبكتريا يمكن أن يساهم في تكون أنواع من البكتريا المستعصية على المضادات الحيوية.

أخذ الباحثون عينتي بول من كل امرأة حامل، كما حللوا عينات بول 338 طفلًا في سن تسع سنوات، ثم فحص الباحثون الأطفال خلال السنوات الأربع التالية للسنوات التسع باستخدام اختبار معروف يظهر بدء المراهقة لدى الأطفال.

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دراسة: مستحضرات التجميل أثناء الحمل تؤثر على بدء سن المراهقة لدى الأبناء

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