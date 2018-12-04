القبض على 3 أشخاص بعد مقتل شرطى خلال احتجاج على ذبح بقرة بالهند

قال مسئولون، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على ثلاثة رجال، فيما يتعلق بقتل رجل شرطة خلال أعمال عنف أثارها ما تردد حول ذبح بقرة في شمال الهند.



ولقي الشرطي سوبود كومار سينج حتفه عندما اشتبك قرويون، العديد منهم نشطاء من جماعات هندوسية متشددة، مع الشرطة في منطقة بولاندشهر بولاية أوتر براديش، أمس الإثنين.



وكان هؤلاء القرويون يحتجون على عدم قدرة الشرطة على وقف ذبح الأبقار، قائلين إنه تم العثور على جيف حيوانات من بينها بقرة في المنطقة، كما لقي متظاهر عمره 18 عامًا حتفه فى أعمال الشغب.



وقال ضابط التحقيق برافين رانجان سينج: "اعتقلنا ثلاثة رجال، وألقينا القبض على أربعة آخرين لاستجوابهم. وتضم قائمة المتهمين في القضية 27 شخصًا".



وتعتبر الأغلبية الهندوسية في الهند الأبقار حيوانات مقدسة، ويحظر قتلها في عدة ولايات، ووقعت سلسلة من الهجمات من جانب اليمينيين الهندوس ضد المسلمين والطبقة الدنيا من المجتمع (داليت)، بسبب ذبح الماشية واستهلاك لحوم الأبقار.



وأغلقت المتاجر والمدارس، اليوم الثلاثاء، في بولاندشهر، حيث تم نشر مزيد من رجال الشرطة لمنع المزيد من العنف.



ووفقًا لموقع "إنديا سبيند" المعنى بتحليل البيانات، فقد تم الإبلاغ عن نحو 80 حالة عنف مرتبطة بالأبقار بين عامي 2012 و2017، وقد وقعت 97% منها بعد وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومى الهندوسي إلى السلطة في عام 2014.