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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:30 م

نقيب الصيادلة: حملات بالقرى والنجوع لمواجهة الزيادة السكانية

صورة من الحدث
صورة من الحدث
فاتن خديوى
dostor.org/2422059

قال الدكتور محى الدين عبيد، نقيب عام الصيادلة، ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، إن الهدف من ورشة العمل هو دعم مباردة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنقاذ الدولة، مشيرًا إلى أن معالجة قضية الزيادة السكانية يبدأ بدراسة المشكلة والوقوف على الأسباب ثم التحرك في عمل برامج التوعية وتنفيذ التوصيات وحل المشكلة.

أضاف أن عدد صيادلة الدول العربية حوالي 80 ألف صيدلي بينما عدد الصيادلة في مصر وصل إلى 240 ألف صيدلي.

وأشار إلى أن الصيادلة ستشارك في مبادرة المجلس القومي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية، من خلال تدريب الصيادلة للنزول إلى القرى والنجوع لعمل حملات التوعية بالتعاون مع الأطباء لإحياء برنامج "اسأل استشير|، لتغيير الأوضاع وتكون بداية انطلاق جديدة فى موتجهه الزيادة السكانية.

وأكد أن النقابة ستتكفل بتدريب الصيادلة، كما سنستغل الصيدليات لنشر البوسترات في 73 الف صيدلية، حيث أنه يتردد يوميًا من ٥ إلى ٧ مليون مواطن على الصيدليات.
وتابع: لسنا ضد زيادة الأطفال ولكننا أمام كارثة كبرى، لافتًا إلى النقابة ستسعى إلى توعية المواطنين وتوصيل رسالة صحيحة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها المجلس القومي للسكان لطلاب كليات الطب والصيدلة من جميع المحافظات للتوعية بالمشكلة السكانية، كيفية مواجهة المشكلة السكانية وتنظيم الأسرة.

وحضر الورشة كل من: الدكتور محيي الدين عبيد نقيب صيادلة مصر ورئيس اتحاد الصيادلة العرب، والدكتورة رشا عمار مديرة مستشفى أبو الريش للأطفال وأستاذ طب الأطفال بكلية الطب جامعة القاهرة، والدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان، وبمشاركة الجمعية العلمية لطلاب كليات الطب المصرية ومؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة.

نقيب الصيادلة: حملات بالقرى والنجوع لمواجهة الزيادة السكانية
نقيب الصيادلة: حملات بالقرى والنجوع لمواجهة الزيادة السكانية
نقيب الصيادلة: حملات بالقرى والنجوع لمواجهة الزيادة السكانية
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