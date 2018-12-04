الحكومة تنفي إلقاء نفايات طبية خطرة خاصة بفحوصات فيروس سي في الشوارع

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما أثير بشأن إلقاء نفايات طبية خطرة عن عمليات فحص "فيروس سي" في شوارع المحافظات التي تم بها تفعيل حملة "100 مليون صحة".



وأوضح المركز الإعلامي، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلقاء نفايات طبية خطرة تخص عمليات فحص فيروس سي بأي محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن النفايات يتم التخلص منها بطريقة آمنة طبقًا لإجراءات مكافحة العدوى وتوصيات منظمة الصحة العالمية، مشددًة على أن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات مغرضة تستهدف النيل من جهود الدولة في محاربة فيروس سي.



كما شددت الوزارة على أن النفايات الخطرة المستخدمة في الحملة والتي تتضمن "الإبر " يتم التخلص منها داخل الأكياس الحمراء وصناديق الأمان الخاصة، حيث يتم تجميعها يوميًا بواسطة سيارات النفايات الخطرة التابعة لقطاع الطب الوقائي بمديرية الصحة ثم يتم إرسالها إلى شركة نهضة مصر للتعامل معها ومعالجتها بالمحارق الخاصة بذلك.



وناشدت الوزارة، المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الشائعات المغرضة أو الأنباء المضللة التي تستهدف إثارة بلبلة الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حالة وجود أي استفسار أو شكوى من خلال الاتصال على رقم الوزارة (2535415002).