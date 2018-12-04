وليد سليمان ينتظم في تدريبات الأهلي استعدادًا لمباراة الجونة

أعلن ناي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، أن لاعبه وليد سليمان سيعود اليوم إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا للمباراة المقررة أمام الجونة غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وغاب وليد سليمان عن التدريبات الجماعية للأهلي عقب مواجهة بتروجيت الأخيرة بسبب معاناته من إجهاد عضلي.



ويخضع أحمد فتحي لفحص طبي عقب انتهاء مباراة الأهلي والجونة غدًا، تمهيدًا لبدء مرحلة جديدة من التأهيل.



ويؤدي فتحي برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا بعد شكواه من إصابة عضلية، علمًا بأن حالته تحسنت في الفترة الأخيرة.