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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:25 م

روسيا: رصد 8 انتهاكات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2422053

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا لم ترصد خلال الـ24 ساعة الماضية أية انتهاكات لنظام وقف العمليات العسكرية، بينما رصد الجانب التركي 8 انتهاكات في محافظتي إدلب وحلب.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية نفذ مركز المصالحة الروسي بين الأطراف المتحاربة في سوريا عملية إنسانية واحدة، تم من خلالها إيصال 500 سلة غذائية يبلغ إجمالي وزنها 2.1 طن إلى قرية صما بريف السويداء.

وأضاف البيان أنه لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية.

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