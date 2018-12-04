موانئ بورسعيد تستقبل 4 سفن حاويات

استقبلت موانئ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، 4 سفن حاويات.



وذكر بيان لموانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة سفينتين، وتوجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 5 سفن.



وأوضح أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول سفينة حاويات وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة، بينما سجل الميناء خروج سفينة بضائع عامة وموجودة علي أرصفة الميناء 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينة.



وأشار إلى أن إدارة الموانئ تسهل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.