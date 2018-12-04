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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:22 م

حبس عصابة التنقيب عن الآثار في سقارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2422046

أمر المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة البدرشين، بحبس 5 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التنقيب عن الآثار في المنطقة الأثرية.

وكشفت التحقيقات عن أن خدمات تأمين المنطقة الأثرية بسقارة، أثناء القيام بعمل دوريات لملاحظة الحالة الأمنية شاهدوا بعض الأشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالمنطقة، والذين فروا هاربين فور مشاهدة القوات، وتم العثور على حفرة بأبعاد ( 1× 2م وعمق 4م تقريبا).

نجحت تحريات الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، ومباحث سقارة، في تحديد هوية المتهمين، وتبين أنهم تشكيل عصابي تخصص في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بهدف تحقيق الثراء السريع، تحركت قوة أمنية ترأسها العقيد عمرو رسلان، رئيس مباحث سقارة، وألقى القبض على 5 متهمين من قرى المرازيق وأبو رجوان وسقارة، بمدينة البدرشين.

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