بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتى - واتفورد (يوتيوب) كورة لايف live

يلتقى فريق مانشستر سيتى مساء اليوم الثلاثاء 4 -12-2018 واتفورد ضمن مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز فى الأسبوع الـ15 .

تنقل مباراة مانشستر سيتى و واتفورد بث مباشر بدون تقطيع قناة بى ان سبورت 2 beIN SPORTS HD 2 حيث تقام مباراة مانشستر سيتى و واتفورد على ملعب فيكارج رود بتعليق المعلق أحمد الطيب.

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التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أثناء مواجهة واتفورد ضمن مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز :

يأتى فى حراسة المرمي إِيدرسون مورايس وفى خط الدفاع: كايل ووكر و جون ستونز و إيميريك لابورت و فابيان ديلف

وفى خط الوسط يأتى فرناندينيو و ديفيد سيلفا و برناردو سيلفا أما فى خط الهجوم رياض محرز و رحيم ستيرلينغ و سيرجيو أجويرو.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الأول حيث يمتلك في رصيده 38 نقطة أما يأتى فريق واتفورد فى المركز العاشر حيث يمتلك في رصيده 20 نقطة وذلك ضمن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة .

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