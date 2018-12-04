محافظ القليوبية يفتتح مجمع مدارس الخصوص بـ 22 مليون جنيه

افتتح محافظ القليوبية الدكتور علاء عبدالحليم، اليوم الثلاثاء، مجمع مدارس الخصوص الجديد، والذي يشتمل على مبنيين للتعليم الأساسي بهما 58 فصلا بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، بمنحة من الاتحاد الأوروبي ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية.



وقال المحافظ - خلال الافتتاح يرافقه الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، اليوم الاثنين، إن مجمع المدارس الجديد يهدف إلى زيادة الفصول المدرسية بالمنطقة لتقليل كثافة الفصول وتقليل اليوم الممتد "الفترتين".



وأشار عبد الحليم إلى أنه تم توجيه جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة لدراسة إدخال مفهوم استخدام الأرض المدرسية للأنشطة الثقافية بعد ساعات اليوم الدراسي.



يذكر أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تقوم بالإشراف على مشروعات منحة الاتحاد الأوروبي، ضمن برنامج التنمية بالمشاركة في المناطق الحضرية PDP والذي يستهدف تطوير المناطق العشوائية بمحافظات القاهرة الكبرى، من خلال إنشاء مجمع مدارس بمدينة الخصوص وتغطية ترعة صنافير بمدينة قليوب، وتطوير 2 وحدة صحية بمدينة شبرا الخيمة، فضلا عن دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمدن الثلاث مع عدد آخر من مشروعات، عبر منظمات المجتمع المدني.