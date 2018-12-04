استقرار حالة الطقس وانتظام حركة الملاحة بالإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من استقرار الطقس، مع انخفاض في درجات الحرارة.



فيما تشهد هيئة ميناءي الإسكندرية والدخيلة انتظام الحركة الملاحية، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات ما زالت تجري بصورة طبيعية حتى الآن.



وتعرضت الإسكندرية، صباح أمس الاثنين، لهطول أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بدء "نوة قاسم"، حيث ضربت "نوة قاسم"، التي تعد من أعنف نوات سواحل الإسكندرية، مساء أمس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها هطول أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية.



ونشرت شركة الصرف الصحي والأحياء، وجميع الأجهزة المعنية، سيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، وطالبت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين، بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي، عند وجود أي تراكمات للمياه.