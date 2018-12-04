القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:42 م

كورة ستار | مشاهدة حفل توزيع الكرة الذهبية اليوم
09:18 م

الزمالك يسعى للتعاقد مع عمر خربين ومحمود عبدالعاطى
08:53 م

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

07:06 م

يلا شووت Mo Salah .. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم يوتيوب | Bein Sport 2 HD
06:06 م

LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر ليفربول وايفرتون
05:57 م

بث مباشر.. الشوط الأول مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
05:32 م

يلا شووت| مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون اليوم مشاهدة مباريات بث مباشر
04:56 م

وزيرة البيئة تغادر إلى بولندا لحضور الشق الرئاسي بمؤتمر تغير المناخ
04:14 م

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون يلا شوت بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون يوتيوب شاهد مباراة ليفربول وايفرتون كورة لايف
04:01 م

liverpool Salah مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر بدون تقطيع | يلا شوت | بين ماتش | Bein Sport 2 HD | شاهد لايف
03:45 م

مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي بث مباشر
03:14 م

ديربى المرسيسايد .. بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
محافظات
الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:08 م

استقرار حالة الطقس وانتظام حركة الملاحة بالإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هبه عويضه
dostor.org/2421911

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حالة من استقرار الطقس، مع انخفاض في درجات الحرارة.

فيما تشهد هيئة ميناءي الإسكندرية والدخيلة انتظام الحركة الملاحية، وقال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات ما زالت تجري بصورة طبيعية حتى الآن.

وتعرضت الإسكندرية، صباح أمس الاثنين، لهطول أمطار غزيرة، وانخفاض في درجات الحرارة، وذلك بالتزامن مع بدء "نوة قاسم"، حيث ضربت "نوة قاسم"، التي تعد من أعنف نوات سواحل الإسكندرية، مساء أمس، ومن المقرر أن تستمر لمدة 4 أيام، ويصاحبها هطول أمطار شديدة ورياح جنوبية غربية.

ونشرت شركة الصرف الصحي والأحياء، وجميع الأجهزة المعنية، سيارات "النافوري" والبدالات وفرق الطوارئ بجميع أنحاء المحافظة، مع التركيز على أماكن تجمع مياه الأمطار، وطالبت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين، بتوخي الحذر وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي، عند وجود أي تراكمات للمياه.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

محمد فكرى.. جندى مجهول فى حادث قطار «تفهنا العزب»

منذ أقل من شهر

محافظ الغربية: أعلن جدول زياراتى لإجبار المسئولين على تنظيف الشوارع وحل المشكلات

منذ أقل من شهر

سلوى الهرش عن «سنوية حادثة مسجد الروضة»: «لن نترك سيناء»

منذ أقل من شهر

محافظ الإسماعيلية يشهد الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

منذ أقل من شهرين

مظاهرات بمحيط "الحي الإماراتي" ببورسعيد بعد إصابة 4 أطفال باختناقات

منذ أقل من شهرين

خلطة منال.. النجاح على طريقة محافظ دمياط

الآن

"العصار" يبحث التعاون العسكري مع مالي على هامش "إيديكس 2018"

الآثار تعلن أسماء 5 شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

"مدبولى" يُصدر قرارا بإنشاء وحدة لتنظيم النقل بالمدن الجديدة

البورصة تتجاهل الارتفاعات العالمية وتواصل الهبوط بالمستهل

ads
الأكثر قراءة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق إسكندرية الصحراوى

الآثار تعلن أسماء 5 شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

ألبومات الصور

تفاصيل حلوة.. شباك موارب وألوان الحطابة فى «العشوائيات»

بطلة حياتي رغم «التوحد»

وجوه من شارع المعز

ذكرى وفاة أحمد فؤاد نجم

ads
نجم الساعة

المتطرفون يحطمون «رمز الجمهورية» فى باريس.. والحكومة ترد بـ«سلاح الطوارئ»

الأكثر قراءة

سر تراجع "ماكرون" عن زيادة ضريبة الوقود وتأجيل زيارته لصربيا

مصرع شخصين صدمتهما سيارة أثناء عبور طريق إسكندرية الصحراوى

الآثار تعلن أسماء 5 شركات مؤهلة لإدارة وتشغيل المتحف الكبير

خاص.. تصريح صادم من مسئولي العين بخصوص انتقال الشحات إلى الأهلي

كشكول

«في يومهم العالمي» .. الجامعات تسطر دستوراً جديداً للتعامل مع ذوي الإعاقة

«الجيوشي»: تقويم «الثانوية التراكمية» مخالف المعايير الدولية

أمين «القومى لشئون الإعاقة»: «النقل» تسهل الحركة.. تطور فى ملف الدمج بـ«التعليم».. و«الاتصالات» أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لقراءة البنكنوت

«مرعي» : طاقات الأشخاص ذوي الإعاقة تضيف للناتج القومي

بالصور.. «البحر الأحمر» تكرم أوائل الطلبة للشهادة الإبتدائية الأزهرية

الأمصار

نجاح جديد لـ"BDS".. يتعلق بالشرطة الأمريكية والإسرائيلية

لبنان تتعهد للعراقيين الدخول إليها بدون فيزا

السفارة السعودية في لبنان تنفي إدعاءات الوزير السابق وئام وهاب

الإمارات ترحب بجولة مفاوضات السلام في اليمن

معركة نسائية بسبب بوش.. نائبة عراقية تشن هجوما على كاتبة كويتية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

قالوا عن الأطفال

وزير المجتمعات البرتغالي: عودة غالبية المهاجرين إبان الأزمة

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دفع الشعب نحو مضادات الاكتئاب

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ دور العلوم الإنسانية فى مواجهة الإرهاب بـ"آداب طنطا"

المزيد
الصحة

تعرف على كيفية التخلص من الشخير

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎