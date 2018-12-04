النيابة تطلب ملف عقار المنشية المنهار بالإسكندرية

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول انهيار أجزاء من عقار قديم، وتشكيل لجنة هندسية من الحى لمعاينة العقار، وطلب ملف العقار لفحصه.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنشية، بسقوط أجزاء من العقار رقم 2 شارع العربي كامل بدائرة القسم دون حدوث إصابات.



وانتقل ضباط القسم وقوات الدفاع المدني إلي مكان الواقعة، وتم وضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة والمرور، وتبين من المعاينة الأولية أن العقار مكون من دور أرضي وخال من السكان، وتم سقوط جزء داخل العقار ولا توجد أي إصابات أو أجزاء تشكل خطورة علي المارة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لاستكمال التحقيقات.