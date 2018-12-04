ضبط هارب من 20 حكما قضائيا في الإسماعيلية
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية؛ من القبض على عاطل هارب من 20 حكما قضائيا بلغ إجمالي العقوبة فيها 8 سنوات بتهم تبديد.
تلقى اللواء محمد علي حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد محمد فوزي مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بضبط المتهم أحمد. م.ع 53 عاما ومقيم بمنطقة حي السلام ومطلوب التنفيذ عليه في 20 حكما قضائيا والماضي فيها بالحبس 8 سنوات بتهم تبديد تم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.