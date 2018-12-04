القاهرة : الثلاثاء 04 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:05 م

مشاهدة مباراة مانشستر سيتى ضد واتفورد اليوم الثلاثاء بجودة عالية بدون تقطيع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2421902

يلتقى فريق مانشستر سيتى مساء اليوم الثلاثاء 4 -12-2018 واتفورد ضمن مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز فى الأسبوع الـ15 .

تنقل مباراة مانشستر سيتى و واتفورد بث مباشر بدون تقطيع قناة بى ان سبورت 2  beIN SPORTS HD 2  حيث تقام مباراة مانشستر سيتى و واتفورد على ملعب فيكارج رود  بتعليق المعلق أحمد الطيب.

بث مباشر بدون تقطيع مباراة مانشستر سيتى و واتفورد مشاهدة مباراة مانشستر سيتى و واتقورد بجودة عالية شاهد رابط شغال سريع مجانا مباراة مانشستر سيتى وواتفورد بث مباشر | بى ان سبورت 2 مشاهدة سهلة | كورة أون لاين – كورة لايف – كورة ستار

تذاع مباراة مانشستر سيتى و واتفورد فى تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة وفى الساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية أما بتوقيت الإمارات فى الساعة الثانية عشر  مشاهدة مباراة مانشستر سيتى ضد واتفورد اليوم الثلاثاء بث مباشر لايف بدون تقطيع

التشكيل المتوقع لفريق مانشستر سيتي أثناء مواجهة واتفورد ضمن مباريات الدورى الإنجليزى الممتاز :

يأتى فى حراسة المرمي إِيدرسون مورايس وفى خط الدفاع: كايل ووكر  و جون ستونز و إيميريك لابورت و فابيان ديلف

وفى خط الوسط يأتى فرناندينيو و ديفيد سيلفا و برناردو سيلفا أما فى خط الهجوم  رياض محرز و رحيم ستيرلينغ و سيرجيو أجويرو.

ويحتل فريق مانشستر سيتى المركز الأول حيث يمتلك في رصيده 38 نقطة أما يأتى فريق واتفورد فى المركز العاشر حيث يمتلك في رصيده 20 نقطة وذلك ضمن ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 14 جولة من عمر المسابقة .

وتتيح الدستور من خلال بوابتها الكابتن بث حى مباشر مجانا بدون تقطيع لايف live  مباراة مانشستر سيتى و واتفورد رابط سريع شغال مجانا ونتمنى مشاهدة ممتعة لكل متابعى و محبى الكرة المصرية والعالمية 

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