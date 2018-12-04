العثور على طفل حديث الولادة بداخل «كيس زبالة» في الأقصر

عثر أهالي "أرمنت الحيط" بالجنوب الغربي من محافظة الأقصر، على طفل حديث الولادة بداخل كيس أسود ملقى بجوار كوبري الزيات، بعدما تخلص مجهولون من الطفل.



تلقى اللواء طارق علام مدير أمن الأقصر؛ إخطارًا يفيد عثور الأهالي بمنطقة أرمنت الحيط التابعة لمركز ومدينة أرمنت علي طفل حديث الولادة لم يتعد عمره 4 أيام، ملقي به إلي جوار كوبري الزيات، بعدما أنتبه الأهالي لصراخ طفلًا رضيع وبعدما تم فحص محيط الكوبري تم العثور علي كيس أسود كبير، وبفتحه تم العثور علي طفل صغير حديث الولادة.



وعلى الفور تم التحفظ علي الطفل بمستشفى أرمنت المركزي لوضعه تحت الرعاية الطبية المناسبة لحالته الصحية، وتحرير محضر بالواقعة، وإيداعه بأحد دور الرعاية بالمحافظة.



