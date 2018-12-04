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الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 12:03 م

النيابة تأمر بضبط 3 متهمين بقتل "فتاة المرج"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2421892

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار أحمد عزالدين، المحامي العام الأول، الثلاثاء، بسرعة ضبط وإحضار 3 متهمين بقضية مقتل فتاة المرج.

وكشفت التحقيقات برئاسة المستشار عصام خليفة، أن والد الفتاة تورط في قتل ابنته بعدما حرض أحد أقاربه على قتلها نافيًا علاقته بباقي المتهمين رغم تأكيد التحريات علاقته بهم.

بدأت تفاصيل الواقعة، بإطلاق مجهول النار على فتاة تدعى |ياسمين|، 18 سنة، وسط شارع محمد نجيب بالمرج ما تسبب في مقتلها وفرَّ هاربًا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث.

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