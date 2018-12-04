حبس المتهمين بسرقة مقهى في مدينة نصر 4 أيام

قررت نيابة مدينه نصر الجزئية، الثلاثاء، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مقهى بمدينة نصر، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



البداية بتلقي قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغًا من مدير أحد المقاهي، باكتشافه سرقة "6 شاشات عرض، جهاز DVR، ريسيفر، راوتر" من داخل المقهى محل عمله.



وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: "إبراهيم.م.ع" 26 سنة، فرد أمن بالمقهى محل الواقعة، "خليل.هـ.أ" 28 سنة، نقاش، سبق اتهامه فى قضية "مقاومة سلطات".



وعلى الفور تم ضبط المتهمين الاثنين، وبمواجهتهما أقر الأول بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية ولطبيعة عمله بالمقهى خطط لسرقة محتوياته، وفي سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، وتمكنا من دخول المقهى من خلال إحدى نوافذه والاستيلاء على المسروقات المشار إليها.



وبمواجهة المتهم الثاني بما جاء بأقوال المتهم الأول أيدها، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن المتهم الثاني، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.