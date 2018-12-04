الأرصاد: الطقس غدًا مائل للبرودة.. والعظمى بالقاهرة 20

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأربعاء طقس مائل للبرودة شمالا حتى شمال الصعيد لطيف على جنوب الصعيد نهارا بارد ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة تكون رعدية وغزيرة أحيانا على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 19

طنطا 14 19

دمنهور 14 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 19

مطروح 12 18

السلوم 11 18

سيوة 11 19

بورسعيد 16 20

دمياط 16 20

الزقازيق 15 19

الإسماعيلية 12 20

السويس 12 21

العريش 11 22

رفح 12 21

رأس سدر 13 23

نخل 09 21

نويبع 19 22

طابا 14 20

كاترين 05 15

الطور 14 23

شرم الشيخ 16 24

الغردقة 15 23

مرسى علم 16 22

الفيوم 13 20

بنى سويف 13 20

المنيا 09 21

أسيوط 09 21

سوهاج 08 21

قنا 12 22

الأقصر 11 23

أسوان 12 23

أبو سمبل 13 22

الوادى الجديد 11 22

شلاتين 18 25

أبو رماد 19 25

رأس حدربة 19 23

حلايب 20 23





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:



الصغرى العظمى

مكة المكرمة 21 28

المدينة 14 26

الرياض 15 26

المنامة 20 25

أبوظبى 20 28

الدوحة 19 26

الكويت 15 24

دمشق 05 14

بيروت 16 19

عمان 07 14

القدس 08 14

غزة 14 21

بغداد 12 20

مسقط 22 27

صنعاء 08 24

الخرطوم 15 30

طرابلس 14 20

تونس 10 20

الجزائر 12 21

الرباط 11 22

نواكشوط 18 31



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم:



الصغرى العظمى

أنقرة 04 12

إسطنبول 06 11

إسلام آباد 07 22

نيودلهى 11 25

جاكرتا 24 31

بكين -04 03

كوالامبور 24 32

طوكيو 10 16

أثينا 09 16

روما 08 17

باريس 09 12

مدريد 02 11

برلين 02 06

لندن 08 11

مونتريال -05 -02

موسكو -02 01

نيويورك -02 02

واشنطن -02 04