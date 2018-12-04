صحة البحرالأحمر: حملات لورش القوارض والحشرات بمدن المحافظة

أطلقت إدارة الأمراض المتوطنة التابعة لمديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، حملات رش وترصد حشري للقوارض والحشرات بمناطق مختلفة بالمحافظة.



حيث رشّ فريق العمل شارع المدارس، وبرك المياه والمنطقة الأزهرية بالغردقة ومناطق متعددة بمدينة القصير.



وأكد الكدتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة، أن ذلك ضمن خطة المديرية لمكافحة الحشرات والقوارض والتي تشمل معظم مناطق المحافظة.



وأشار مرعي،أن الإدارة المتوطنة تقوم بالناحية الاشرافية على كافة الإدارات المعنية بمدن المحافظة للتأكد من سير العمل حسب الخطة الموضوعة لها ومكافحتها.