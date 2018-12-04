10 ديسمبر.. أبطال فيلم "يوم الدين" في الجامعة الأمريكية

تستقبل الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة، في العاشر من ديسمبر الجارى، صناع فيلم "يوم الدين" في حلقة نقاشية، ومن ثم عرض العمل في السابعة مساء.



تدور أحداث الفيلم حول رحلة على الطريق، عن رجل يدعى "بشاي" في منتصف العمر، ترعرع داخل مُستعمرة للمصابين بالجُذام، وبعد وفاة زوجته المصابة هى اﻷخرى بالجذام، يغادر المستعمرة وينطلق رفقة صديقه النوبي "أوباما" وحماره خلال رحلة عبر أنحاء مصر في محاولة لمعاودة الاتصال بعائلته من جديد، بهدف الوصول إلى قريته في محافظة قنا.



"يوم الدين" تمثيل راضي جمال، شهيرة فهمي، أحمد عبدالحافظ، شهاب إبراهيم، محمد عبدالعظيم، أسامة عبدالله، عادل عبدالسلام، تأليف وإخراج أبوبكر شوقى.

